تربية فنية حلوان تنظم ملتقى التوظيف الأول

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية التربية الفنية جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الدكتور حسام الرفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، "ملتقى التوظيف الأول" والذي يقام في إطار حرص الجامعة على دعم تواصل الطلاب والخريجين مع رجال الصناعة وأصحاب المؤسسات الصناعية والمجتمعية والتعليمية وأصحاب المشروعات الصغيرة وذلك للمساهمة في إيجاد فرص عمل للخريجين.





وافتتح فعاليات الملتقى الدكتور محمود حامد عميد كلية التربية الفنية والدكتورة مها مزيد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وفريق عمل من أعضاء هيئة التدريس.





ويعد الملتقى الذي نظمته كلية التربية الفنية بالزمالك هو أول ملتقى توظيفى تنظمه الكلية والذى شهد إقبال كبير من كبرى المؤسسات الصناعية والمجتمعية والتعليمية لمواكبة استراتيجية الدولة فى التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 والتي تشمل محاور التمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي لهذا حرصت كلية التربية الفنية فى هذا الملتقى على دعم الطالب والخريج ليكون قادرا على البناء والتنمية .



