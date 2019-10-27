والد البنا أول الحاضرين في ثاني جلسات محاكمة قتلة نجله وسط تشديدات أمنية

وصل محمد البنا والد شهيد الشهامة محمود البنا ابن مركز تلا بمحافظة المنوفية الى محكمة شبين الكوم الجزئية مع بدء ثاني جلسات محاكمة المتهمين بقتل نجله محمود.



وتجرى المحاكمة داخل قاعة مغلقة بمحكمة شبين الكوم وسط تشديدات أمنية، حيث تم وضع حواجز أمنية أمام القاعة المخصصة للمحاكمة ومنع الدخول سوى للمحامين الموكلين من أهل المجني عليه وأهل المتهمين في القضية.



يذكر أن اليوم هو ثاني جلسات محاكمة المتهمين بقتل شهيد الشهامة محمود البنا على يد 4 شباب آخرين، وذلك بعدما تم تأجيل الجلسة الأولى للاطلاع على أوراق القضية والمستندات.



وكانت نيابة تلا بمحافظة المنوفية قررت حبس كل من مصطفى محمد مصطفى، 17 سنة، طالب، ومحمد أشرف راجح، 18 سنة، طالب، وإسلام عاطف، 17 سنة، طالب، وإسلام إسماعيل، لقيامهم بقتل الطالب محمود البنا، طالب بالصف الثاني الثانوي، وذلك لاعتراضه على قيام أحدهم، ويدعى محمد راجح، بنهر إحدى الفتيات في الشارع، ومحاولة التعدى عليها، فاصطحب أصدقاءه وقاموا بقتل محمود وتركه غارقا في دمائه.