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حوادث

لأكثر من ساعة.. محكمة جنايات الأحداث تواصل محاكمة المتهمين بقتل البنا.. فيديو وصور

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 10:37 ص
محكمة جنايات الأحداث
محكمة جنايات الأحداث تواصل محاكمة المتهمين بقتل البنا
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مروة فاضل
ساعه كاملة مرت على احداث محاكمة قتلة محمود البنا شهيد الشهامة، حيث ما زالت محكمة جنايات الأحداث بمحكمة شبين الكوم الجزئية، تنظر القضية في جلسة مغلقة ووسط تشديدات امنية مكثفة.

حيث بدأت الجلسة في التاسعة صباحا وسط تشديدات أمنية للاستماع الي محامي المجني عليه ومحامي المتهمين الأربعة وكذلك شهود الإثبات في جلسة مغلقة.

وشهد خارج نطاق قاعة المحاكمة. تشديدات أمنية مكثفة وزحام شديد من المحامين في انتظار قرار المحكمة في قضية قتل البنا.

يذكر أن اليوم هو ثاني جلسات محاكمة المتهمين بقتل شهيد الشهامة محمود البنا علي يد ٤ شباب آخرين وذلك بعدما تم تأجيل الجلسة الاولي للاطلاع علي اوراق القضية والمستندات.

وكانت نيابة تلا بمحافظة المنوفية قررت حبس كل من مصطفى محمد مصطفى، 17 سنة، طالب، ومحمد أشرف راجح، 18 سنة، طالب، وإسلام عاطف، 17 سنة، طالب، وإسلام إسماعيل، لقيامهم بقتل الطالب محمود البنا، طالب بالصف الثاني الثانوي، وذلك لاعتراضه على قيام أحدهم، ويدعى محمد راجح، بنهر إحدى الفتيات في الشارع، ومحاولة التعدى عليها، فاصطحب أصدقاءه وقاموا بقتل محمود وتركه غارقا في دمائه.
لأكثر من ساعة.. محكمة جنايات الأحداث تواصل محاكمة المتهمين بقتل البنا.. فيديو وصور
لأكثر من ساعة.. محكمة جنايات الأحداث تواصل محاكمة المتهمين بقتل البنا.. فيديو وصور
لأكثر من ساعة.. محكمة جنايات الأحداث تواصل محاكمة المتهمين بقتل البنا.. فيديو وصور
لأكثر من ساعة.. محكمة جنايات الأحداث تواصل محاكمة المتهمين بقتل البنا.. فيديو وصور
لأكثر من ساعة.. محكمة جنايات الأحداث تواصل محاكمة المتهمين بقتل البنا.. فيديو وصور
لأكثر من ساعة.. محكمة جنايات الأحداث تواصل محاكمة المتهمين بقتل البنا.. فيديو وصور
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