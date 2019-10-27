الأهلي يطمئن علي ترتيبات رحلة محمد محمود لألمانيا

اجري الدكتور خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي العديد من الاتصالات الهاتفية بالفريق الطبي الألماني الذي سيتولى إجراء جراحة الرباط الصليبي للاعب محمد محمود ؛ للاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بالعملية الجراحية.



وكان الفريق الطبي الألماني قد حدد الثلاثاء القادم موعدا لإجراء جراحة الرباط الصليبي للاعب ، حيث يخضع لبعض الفحوصات الطبية التمهيدية خلال الساعات المقبلة في ألمانيا من أجل تجهيزه للجراحة المنتظرة بعد غدٍ الثلاثاء.



يذكر أن محمد محمود تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مران الفريق مساء الأربعاء الماضي.