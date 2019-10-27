جوميز يتحدى حمد الله.. تشكيل مباراة الهلال والنصر المتوقع في الدوري السعودي

تتجه أنظار عشاق الدوري السعودي، اليوم، الأحد، في تمام السابعة إلا خمس دقائق، صوب ملعب جامعة الملك سعود في الرياض، لمشاهدة "ديربي العاصمة" حيث يستقبل الهلال جاره النصر، في قمة مواجهات الجولة الثامنة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.



واستقرت بعض الصحف السعودية، على التشكيل المتوقع لمباراة الهلال والنصر في لقاء اليوم، حيث جاء كالتالي..



تشكيل الهلال المتوقع:



حراسة المرمى: عبد الله المعيوف



خط الدفاع: ياسر الشهراني - وعبد الله الحافظ - جانج هيون سون - محمد البريك



خط الوسط: محمد كنو - سلمان الفرج - جوستافو كويلار - كارلوس إدواردو - سالم الدوسري



خط الهجوم: بافيتمبي جوميز.



تشكيل النصر المتوقع:



حراسة المرمى: براد جونز



خط الدفاع: عبد الرحمن العبيد - مايكون - عمر هوساوي - سلطان الغنام



خط الوسط: عبد الرحمن الدوسري - بيتروس - مختار علي - جوليانو - نور الدين أمرابط



خط الهجوم: عبد الرزاق حمد الله.



ويتصدر الهلال جدول ترتيب فرق الدوري السعودي هذا الموسم، برصيد 19 نقطة بعد خوض 7 جولات، بينما يأتي النصر في المركز السادس برصيد 11 نقطة بعدما خاض 6 جولات.