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رياضة

ساديو ماني للتلفزيون النرويجي: محظوظ باللعب مع محمد صلاح.. وفيرمينو شخص خجول

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 04:39 م
ساديو ماني ومحمد
ساديو ماني ومحمد صلاح
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محمد السعيد
أعرب السنغالي ساديو ماني لاعب فريق ليفربول الإنجليزي عن سعادته بمزاملة المصري محمد صلاح في صفوف الريدز.

وقال ساديو ماني في تصريحات للتلفزيون النرويجي:" أنا محظوظ جدا باللعب بجوار محمد صلاح وروبرتو فيرمينو، هم يجعلان كرة القدم أكثر سهولة".

وأضاف:" محمد صلاح شخص مرح ولطيف، أمام فيرمينو فهو إنسان خجول للغاية لكنه لطيف أيضا.

وكانت أزمة قد نشبت بين محمد صلاح وماني في مباراة الفريق أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي ، الشهر الماضي، بعد رفض صلاح تمرير الكرة لماني في إحدى الهجمات ، وهو الأمر الذي أغضب ماني كثيرًا.

ويحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 25 نقطة، بفارق 3 نقاط عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد توتنهام في المركز العاشر بـ 12 نقطة.


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