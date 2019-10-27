ساديو ماني للتلفزيون النرويجي: محظوظ باللعب مع محمد صلاح.. وفيرمينو شخص خجول

أعرب السنغالي ساديو ماني لاعب فريق ليفربول الإنجليزي عن سعادته بمزاملة المصري محمد صلاح في صفوف الريدز.



وقال ساديو ماني في تصريحات للتلفزيون النرويجي:" أنا محظوظ جدا باللعب بجوار محمد صلاح وروبرتو فيرمينو، هم يجعلان كرة القدم أكثر سهولة".



وأضاف:" محمد صلاح شخص مرح ولطيف، أمام فيرمينو فهو إنسان خجول للغاية لكنه لطيف أيضا.



وكانت أزمة قد نشبت بين محمد صلاح وماني في مباراة الفريق أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي ، الشهر الماضي، بعد رفض صلاح تمرير الكرة لماني في إحدى الهجمات ، وهو الأمر الذي أغضب ماني كثيرًا.



ويحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 25 نقطة، بفارق 3 نقاط عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد توتنهام في المركز العاشر بـ 12 نقطة.





