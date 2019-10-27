رفض تسليم نفسه.. وزير الدفاع الأمريكي يكشف تفاصيل مثيرة عن اللحظات الأخيرة في حياة البغدادي

أكد وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر مقتل زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي في غارة أمريكية.



وقال إسبر حسب "سكاي نيوز"، إن تحليلات الحمض النووي "DNA" أكدت أن الجثة التي عثر عليها هى جثة البغدادي.



وأضاف أن هدف الغارة الأساسي كان إلقاء القبض على البغدادي أو قتله في حال تعذرت عملية الاعتقال.



وتابع أن القوات الأمريكية طلبت من البغدادي تسليم نفسه لكنه رفض ثم فجر سترته الناسفة.



وأعلن إسبر إصابة 2 من القوات الأمريكية بجروح طفيفة خلال العملية التي استهدفت البغدادي، مشيرا إلى أن مقتل أبو بكر البغدادي يمثل ضربة مدمرة لتنظيم داعش.

