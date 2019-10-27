Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أمل حجازي لقيادات لبنان: عندي أمل نخلص من فسادكم قريبا

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 06:48 م
أمل حجازي
أمل حجازي
Advertisements
شيرى نبيل
حرصت الفنانة اللبنانية أمل حجازي على توجيه رسالة إلى النظام في دولة لبنان، داعمة للمطالبين بالتغيير في إطار الاحتجاجات التي تشهد لبنان حاليا ضد فساد الطبقة السياسية.

وكتبت أمل حجازي تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلة:" بتعرفوا انو من أذكى الشعوب الشعب اللبناني، ولكن هجرت شبابه خلت إبداعاتهم تروح لغير بلدان.

وأضافت :" بس عندي أمل نخلص من فسادكم قريبا وترجع تشرق شمس لبنان يلي حجبوا أشعتها عننا لسنين طويلة، يا رب كون مع لبنان".

يذكر أن الفنانة أمل حجازي ارتدت الحجاب منذ 2017، وقدمت بعدها عددًا من الأغاني الدينية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

النجوم وتظاهرات لبنان.. إليسا: صار الوقت الناس تستعيد كرامتها.. نادين الراسي تحرق إطارات السيارات.. زوجة عمرو دياب تدعم الاحتجاجات

احتجاجات لبنان.. نادين الراسي تحرق إطارات السيارات.. تعليق ناري من ياسمين الخطيب

ترشيحاتنا

الدوري السعودي.. نجم أهلي جدة يهاجم جروس بعد الهزيمة أمام الحزم

بلطجي بلا قلب.. يسكب ماء نار على وجه ضحيته ويصيبه بالتشوه .. تفاصيل مروعة

الأب في المرتبة السادسة.. 13 فردا يحق لهم حضانة الطفل في قانون الأزهر للأحوال الشخصية

احذر.. استخدام الهاتف في الظلام يصيبك بمجموعة أمراض

فيديوجراف| كل ما تريد معرفته عن مبادرة تركي آل الشيخ للتصالح مع الأهلى وموقف الزمالك

تراجع كبير لليورو والإسترليني.. سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلاده .. للرجال استلهم أناقتك من مهند التركي

مين أحلى؟ .. أمهات النجوم يتألقن بفساتين أنيقة.. أبرزهن هنا الزاهد وملك قورة

مفاجأة.. ميتسوبيشي تودع الشارك وتطرح جراند لانسر 2020 بشكلها الجديد.. شاهد