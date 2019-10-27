أمل حجازي لقيادات لبنان: عندي أمل نخلص من فسادكم قريبا

حرصت الفنانة اللبنانية أمل حجازي على توجيه رسالة إلى النظام في دولة لبنان، داعمة للمطالبين بالتغيير في إطار الاحتجاجات التي تشهد لبنان حاليا ضد فساد الطبقة السياسية.



وكتبت أمل حجازي تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلة:" بتعرفوا انو من أذكى الشعوب الشعب اللبناني، ولكن هجرت شبابه خلت إبداعاتهم تروح لغير بلدان.



وأضافت :" بس عندي أمل نخلص من فسادكم قريبا وترجع تشرق شمس لبنان يلي حجبوا أشعتها عننا لسنين طويلة، يا رب كون مع لبنان".



يذكر أن الفنانة أمل حجازي ارتدت الحجاب منذ 2017، وقدمت بعدها عددًا من الأغاني الدينية.