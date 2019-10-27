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فن

انت كبرت على الحاجات دي.. شاهد.. سعد الصغير يحمي ابنه محمود

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 06:51 م
سعد الصغير وابنه
سعد الصغير وابنه فى الحمام
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قسم الفن
نشر الفنان سعد الصغير صورة برفقة ابنه محمود داخل "الحمام" على حسابه الشخصي عبر موقع الصور والفيديوهات "انستجرام" وظهر سعد فى الصورة وهو يساعده على الاستحمام.

وعلق سعد الصغير على الصورة قائلا: "كفاية عليك كدا اخر شاور ليك قبل الشتا بقي و انت كبرت على الكلام دا بعد كدا هتاخود شاور لوحدك ".

كما رد الاخير على التعليق قائلا:" لا متخفش يا ابو السعود .. 24 ساعة شاور في الصيف .. بس فاكر الصورة دي كانت فين".

وكان سعد طرح مؤخرا أغنية "اعمل كده كده" على طريقة الفيديو كليب من كلمات مصطفى حسن وألحان محمد عبدالمنعم وتوزيع ميدو مزيكا وشيبسى ومن إخراج كامبا وحققت نسب مشاهدة عالية.

يذكر أن آخر أعمال سعد الصغير كان مسلسل "30 ليلة وليلة" الذي عرض في شهر رمضان الماضي، من بطولة شيماء سيف وبدرية طلبة ووائل علاء وحسام داغر.

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