أزهرية تفوز ببطولة العالم للكاراتيه في تشيلي وتعلق: حققت حلمي

حصلت الطالبة بسملة حسن بالصف الثاني الثانوي بمنطقة الشرقية الأزهرية، على المركز الأول والميدالية الذهبية ببطولة العالم للكاراتيه وزن 54 لعام 2019 والمقامة حاليا في تشيلي بأمريكا الجنوبية.



وعبرت بسملة حسن، في تصريح لصدى البلد، عن سعادتها وفرحتها البالغة بهذا الفوز التي كانت تحلم به كثيرا وجاء الوقت لتحقيقه ورفع علم ومصر وراية الأزهر عالية أمام دول العالم.



وكشفت أن مسئولين من الأزهر تواصلوا معها بعد وصولها بالسلامة إلى أرض الوطن ليتم تكريمها من قطاع المعاهد الأزهرية.



وقالت بسملة، إنها بدأت لعبة الكاراتيه من الصف الأول الإبتدائي برغبة والدتها التى أصرت على هذه اللعبة من أجل حماية البنت لنفسها، خوفا من ضرر قد تتعرض له في الشارع أو في أى مكان، مضيفة أن لها أختا أصغر منها وتلعب الكاراتيه وحصلت على بطولة الجمهورية في سنها.



وأشارت إلى أنها شاركت في العديد من البطولات في لعبة الكاراتيه، مثل بطولة الشرقية والقطاع المؤهلة لبطولة الجمهورية وبطولة إفريقيا والدوري الممتاز، وحصلت على المركز الأول في كل هذه البطولات.



وتابعت: مثلي الأعلي ومن يقف بجانبي دائما ويدعمني ويوفر لي كل الإمكانيات، هما الكابتن اسلام عمر والكابتن احمد وهدان، والمدربان في نادي ههيا الرياضي بالشرقية.



وأكدت بسملة، أنها تحاول التوفيق بين أوقات التمرين والدروس الخصوصية وتعوض الفائت منها بالمذاكرة مع والدتها حتى لا تفقد تميزها الدراسي، منوهة أنها وجدت في نفسها تفوق في لعبة الكاراتيه وطاقة عالية وقررت الحفاظ عليها وتطويرها حتى وصل الأمر أنها تلاعب بنات في أوزان أكبر منها وتفوز عليهن.



ويشارك الاتحاد المصري للكاراتيه فى البطولة بقائمة تضم 37 لاعبا ولاعبة ، بخلاف الجهاز الفنى و الإدارى و الطبى ، و يرافقهم حسام عجور نائب رئيس الاتحاد كرئيسا للعبثة ومعهم محمد الدهراوى رئيس الاتحاد المصرى.



وتصدرت مصر ترتيب الدول المشاركة فى البطولة برصيد 15 ميدالية متنوعة، مقسمة إلى 5 ذهبيات، و 3 فضيات بالإضافة إلى 7 برونزيات .

