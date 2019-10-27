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علاج انتفاخ البطن بالأعشاب.. فوائد مذهلة للزنجبيل

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 07:42 م
علاج انتفاخ البطن
علاج انتفاخ البطن بالاعشاب
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أمينة الدسوقى
علاج انتفاخ البطن بالاعشاب، يأتى ضمن الخطوات التى تخلصك من انتفاخ البطن والغازات.

يشعر بعض الناس بالقلق من ذلك فيمكن أن يصبح الغاز الزائد غير مريح أو مؤلمًا، إلا أنه فى حال إدخال بعض التغييرات البسيطة في نظامك الغذائي يمكن أن تخفيف من انتفاخ البطن بالاعشابن لذلك نرصد لكم فى السطور التالية علاج انتفاخ البطن بالاعشاب.

الاعشاب تعد أحد العلاجات المنزلية الطبيعية التى تفيد صحة الإنسان فـ انتفاخ البطن يؤدى إلى تشنجات فى المعدة والاحساس بحرقة، حيث أن انتفاخ البطن يحدث خلال الأكل أو الشرب وذلك من خلال ابتلاع الهواء الذي يسبب دخول الأكسجين والنيتروجين إلى جسمك، أما السبب الثاني والأكثر أهمية هو وجود فى مشكلة الهضم.


علاج انتفاخ البطن بالاعشاب

1- بذور الكروم تحتوي على مركب يسمى الثيمول الذي يفرز العصائر المعدية التي تساعد على الهضم ، وذلك من خلال تناول نصف ملعقة صغيرة من بذور القرم مع الماء مرة واحدة في اليوم.

2- شرب مياه الكمون حيث تعد واحدة من أفضل العلاجات المنزلية لمشكلة انتفاخ البطن و الغاز، حيث يحتوى الكمون على زيوت أساسية تحفز الغدد اللعابية مما يساعد على تحسين هضم الطعام ويمنع تكوين الغاز الزائد، فـ تناول ملعقة كبيرة من بذور الكمون وغليها في كوبين من الماء لمدة 10-15 دقيقة، يحسن من عملية الهضم.

3- تناول الهينج وهى عبارة عن توابل هندية، تستخدم من أجل التخلص من انتفاخ البطن من خلال خلط حوالي نصف ملعقة صغيرة من heeng بالماء الدافئ وشربه للحد من مشكلة الغاز، حيث يعمل هينج كمضاد للانتفاخات ويمنع نمو بكتيريا الأمعاء التي قد تنتج غازات زائدة في معدتك.

4- الزنجبيل الطازج، فمن خلال تناول ملعقة صغيرة من الزنجبيل الطازجمع عصير الليمون بعد وجبات الطعام سيتم التخلص من انتفاخ البطن والغازات.

5- عصير الليمون مع مسحوق الخبز، يمثل هذا الخليط علاج فعال وبسيط لتقليل الغاز الزائد وهو تحريك ملعقة صغيرة من عصير الليمون ونصف ملعقة صغيرة من صودا الخبز مع كوب من الماء، مع شرب هذا الخليط بعد وجبات الطعام لأنه يساعد في تشكيل أكسيد الكربون الذي يسهل عملية الهضم.


مصدر المعلومات موقع food.ndtv.
علاج انتفاخ البطن بالاعشاب علاج انتفاخ البطن بالاعشاب
علاج انتفاخ البطن بالاعشاب علاج انتفاخ البطن بالاعشاب
علاج انتفاخ البطن بالاعشاب علاج انتفاخ البطن بالاعشاب
علاج انتفاخ البطن بالاعشاب علاج انتفاخ البطن بالاعشاب
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