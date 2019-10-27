Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بعد هدفه اليوم.. محمد صلاح يحقق رقما قياسيا جديدا مع ليفربول

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 08:36 م
محمد صلاح نجم نادي
محمد صلاح نجم نادي ليفربول
Advertisements
إسماعيل محمود
قاد محمد صلاح، فريقه ليفربول، للفوز على ضيفه نادي توتنهام، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

وأحرز محمد صلاح الهدف الثاني للريدز من ضربة جزاء سددها بنجاح، محرزًا خامس أهدافه في الدوري هذا الموسم، ومحققًا رقمًا قياسيًا جديدًا مع فريقه ليفربول.

محمد صلاح وقع على هدفه رقم 50 مع ليفربول على ملعب الأنفيلد رود ، ليصبح ثاني أسرع لاعب يسجل 50 هدفا على ملعب أنفيلد بعد 58 مباراة على هذا الملعب ، ويتفوق عليه فقط روجر هانت الذي وصل لهذا العدد من الأهداف بعد 55 مباراة.

يذكر أن محمد صلاح انتقل لصفوف نادي ليفربول في صيف عام 2017، قادمًا من نادي روما الإيطالي، ليقود ليفربول لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، ويحقق لقب هداف الدوري الإنجليزي في الموسميين الماضيين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جانب آخر من الجمال .. ليفربول يشيد بـ أهداف محمد صلاح أمام آرسنال

بعد هدفي اليوم.. أرقام قياسية بالجملة لـ محمد صلاح مع ليفربول

قبل مباراة الغد.. تعرف على تاريخ لقاءات محمد صلاح أمام ليستر سيتي

ترشيحاتنا

بعد هدف محمد صلاح .. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي حتى الآن

مفاجأة.. ميتسوبيشي تودع الشارك وتطرح جراند لانسر 2020 بشكلها الجديد.. شاهد

أثارت الجدل.. فنانة شهيرة تظهر حافية القدمين في مهرجان أيام قرطاج السينمائية

كاد يموت .. لحظة إنقاذ عامل قبل سقوطه من سقالة بالدور السابع .. فيديو

اغتصبها البغدادي 18 شهرا.. من هي كايلا مولر التي أطلق ترامب اسمها على عملية تصفية زعيم داعش

شاهد.. آسر ياسين برفقة زوجته فى أحدث ظهور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منير مكرم أول الحضور فى عزاء قاسم الدالى .. صور

بالأحمر والأسود.. دوللي شاهين تبهر الجمهور على إنستجرام

أسباب غير متوقعة وراء مرض أسما شريف منير .. تعرف عليها