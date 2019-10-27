بعد هدفه اليوم.. محمد صلاح يحقق رقما قياسيا جديدا مع ليفربول

قاد محمد صلاح، فريقه ليفربول، للفوز على ضيفه نادي توتنهام، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.



وأحرز محمد صلاح الهدف الثاني للريدز من ضربة جزاء سددها بنجاح، محرزًا خامس أهدافه في الدوري هذا الموسم، ومحققًا رقمًا قياسيًا جديدًا مع فريقه ليفربول.



محمد صلاح وقع على هدفه رقم 50 مع ليفربول على ملعب الأنفيلد رود ، ليصبح ثاني أسرع لاعب يسجل 50 هدفا على ملعب أنفيلد بعد 58 مباراة على هذا الملعب ، ويتفوق عليه فقط روجر هانت الذي وصل لهذا العدد من الأهداف بعد 55 مباراة.



يذكر أن محمد صلاح انتقل لصفوف نادي ليفربول في صيف عام 2017، قادمًا من نادي روما الإيطالي، ليقود ليفربول لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، ويحقق لقب هداف الدوري الإنجليزي في الموسميين الماضيين.