مواطن: بناشد مجلس الوزراء ينقذنى من العجز وإجراء عملية تآكل بمفصلي الحوض.. شاهد

استغاث المواطن محمد الصادق محمد لموقع صدي البلد الإخباري من تعرضة لتأكل في مفصلي الحوض مايعرضة لصعوبة بالغة في المشي وعدم قدرتة علي اداء حياتة بشكل طبيعي.



واضاف محمد لخدمة القراء التي يقدمها موقع صدي البلد الاخباري انة يحتاج الي عملية تغير مفاصل بالحوض في اسرع وقت ممكن لتدهور حالتة الصحية مبينا ان الطبيب المعالج لة اوضح ان تأكل المفصلين يرجع الي اخذ كميات كبيرة من الكرتزون عرضتة لحساسية شديدة ادت الي التأكل.



وناشد محمد الصادق رئاسة مجلس الوزراء بتبني حالتة الصحية بإجراء له العملية في احد المراكز الطبية المتخصصة او اجراءها بمستشفي الجامعة بالزقازيق.



واكد محمد الصادق عدم قدرتة علي تكلفة اجراء العملية و تبلغ اكثر من 100 الف جنبها مبينا ان دخلة الشهري لا يتعدي 1820 جنيها عملة كموظف بالمديرية الزراعية بمدينه الزقازيق.



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