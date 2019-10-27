من البيج للأحمر.. شاهد.. شيرين رضا تتألق بمكياج متنوع

نشرت الفنانة شيرين رضا على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" صورة جديدة لها.وظهرت شيرين مستخدمة فللتر يظهر صورتها متكررة وتظهر الصورة اشكال متعددة لشيرين بمكياج مختلف يبدأ باللون البيج حتي اللون الاحمر وارتدت شيرين في الصورة نظارة نظر باللون الاسود .واوضحت شيرين في تعليقها علي الصورة استخدمها لأكثر من لون لأحمر الشفاه ، وانهالت التعليقات على شيرين بالاعجاب عن جمالها في جميع الاحوال وبجميع الوان احمر الشفاه.