أحمد موسى: البغدادي كان يجهز لـ تهريب زوجتيه لتركيا ..فيديو

عرض الإعلامي أحمد موسى، خريطة توضح منطقة اختباء أبوبكر البغدادي زعيم تنظيم داعش الإرهابي بالقرب من قاعدة عسكرية تركية.





وقال «موسى»، أثناء برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يتحسر على موت البغدادي، لافتًا إلى أن منطقة باريشا التي كان يختبئ فيها تقع على الحدود العراقية وكان يجهز لتهريب زوجتيه إلى تركيا وطليقته التي تم القبض عليها من أشهر اعترفت أنها كانت ستتوجه إلى تركيا.



