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أخبار العالم

حقيقة معرفة ترامب بأحداث الـ11 من سبتمبر قبل وقوعها

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 01:19 ص
صدى البلد
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شريف سيد
كذبت شبكة "سي إن إن" الأمريكية تصريحات الرئيس دونالد ترامب حول تحذيره من زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن قبل تنفيذه هجمات 11 سبتمبر 2001، بسنوات.

وقال ترامب إلى الصحفيين، عقب إعلانه مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي، إنه حذر الجميع من بن لادن قبل ارتكابه هجوم 11 من سبتمبر عام 2001، كما أنه حذر من إمكانية تنفيذه لهجوم على الولايات المتحدة، وهو ما لم يسمعه المسئولين في هذا التوقيت.

وصرح ترامب: "حوالي عام - سيتعين عليك التحقق من ذلك، قبل عام ونصف العام من هجوم مركز التجارة العالمي، خرج الكتاب. كنت أتحدث عن أسامة بن لادن. قلت: عليك أن تقتله. يجب عليك اخراجه. لا أحد استمع لي".

وفي تعليقها على هذه التصريحات، أضافت الشبكة الأمريكية أن كتاب الرئيس الأمريكي الذي ظهر في عام 2000 وحمل اسم "أمريكا التي نستحقها" لم يذكر أي عمليات سينفذها بن لادن بالولايات المتحدة، حيث أنه حذر فقط من بن دلان في هذا الكتاب.

وتابعت أن ترامب حذر من تعرض الولايات المتحدة لعملية إرهابية كبيرة خلال السنوات المقبلة دون ربطها ببن لادن.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي.
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