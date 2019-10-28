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رياضة

لاستخدام الألفاظ الخارجة.. رسالة نارية من الغندور لرواد السوشيال دفاعا عن رئيس الزمالك

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 05:35 ص
خالد الغندور
خالد الغندور
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ريهام بكير
وجه خالد الغندور ، رسالة نارية لنشطاء السوشيال ميديا ، الذين يستخدمون صفحاتهم ، و قنواتهم على اليوتيوب ، لتوجيه الشتائم والألفاظ الخارجة لكل من هو معارض لهم في الرأي.

وقال الغندور خلال برنامج الزمالك اليوم ، إن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ، يتلقى رسائل كثيرة مليئة بالألفاظ الخارجة ، له ولأبنائه ، وللصحفيين في برنامج الزمالك اليوم ، وكل من يتعامل معه ، وبالتالي عندما يبدأ في حديثه أثناء مداخلته في البرنامج يكون منفعلا بشدة ، ويكون رد فعله عنيفا.

وأضاف ، أن الازمة تكمن في ان الصحفيين الذين يوجهون السباب لرئيس الزمالك ، ولزملائهم في البرنامج ، عندما يرد عليهم رئيس القلعة البيضاء ، يطالبون زملائهم بالرد عليه ، متعجبا من تفكيرهم ، حيث انهم يتجاهلون انهم السبب في تلك الازمة.

وأشار الغندور إلى ان صحفيي البرنامج ، يعملون به ، ويتقاضون أجرا ، مثلهم مثل اغلب الزملاء الذين يعملون في مراكز اعلامية لاندية او اتحادات.
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