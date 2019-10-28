أسامة حسني يكشف تفاصيل خناقة سيد عبد الحفيظ مع فايلر .. فيديو

كشف أسامة حسني نجم الأهلي السابق ، عن مفاجأة من العيار الثقيل ، وهي تفاصيل خناقة سيد عبد الحفيظ مدير الكرة للمارد الأحمر ، ورينيه فايلر المدير الفني والتي تداولت في الساعات الماضية.



وقال حسني أثناء برنامجه الاشبال ، على قناة الأهلي ، تعالوا نشوف الخناقة ، وكانت المفاجئة لعبد الحفيظ الذي احتفل الفريق وفي مقدمتهم فايلر بعيد ميلاد مدير الكرة وسط اجواء من المحبة والفرحة والود من اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني للشياطين الحمر.



وعقب عرض مشاهد الاحتفال ، علق اسامة حسني ، على الأنباء المتداولة ، بوجود خناقة بين عبد الحفيظ وفايلر ، عار تماما من الصحة ، والفريق كله على قلب رجل واحد.