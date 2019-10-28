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منوعات

فرصة.. اشترِ Galaxy Note9 بـ 7300 جنيه فقط

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 06:49 ص
صدى البلد
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كريم جمال
لاشك أن هاتف سامسونج جلاكسى نوت 9 هو أحد الهواتف الذكية القوية، والتى يسعى الكثيرون حول العالم لاقتنائها ولكن بسعر أقل، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الهواتف الذكية فئة الـ Flagship.

وبحسب موقع فون آرينا التقنى، يمكنك إقتناء نسخة جديدة من هاتف Samsung Galaxy Note9 سعة 128 جيجابايت، مقابل سعر 449 دولارا بدلًا من السعر القديم البالغ 900 دولار أمريكى فقط، ما يعادل 7250 جنيهًا مصريًا.

يذكر أن Samsung Galaxy Note9 ظهر رسميًا فى أغسطس 2018، ويقدم الهاتف أداء جيد مقابل سعره الحالى، والذى يجعلك تتجه نحوه إذا كنت ترغب فى هاتف بشاشة كبيرة وقلم لأداء كل المهام التى تحتاجها فى العمل.


ويأتى Galaxy Note9 بشاشة كبيرة قياس 6.4 بوصة من نوع "super amoled"، بدقة QHD بدون أى حواف جانبية، وطريقة حماية قوية ضد الصدمات Corning Gorilla Glass 5، بالإضافة لمقاومة الهاتف للماء والغبار حتى عمق 1.5 متر، لمدة نصف ساعة.

يشبه Galaxy Note9 شقيقه Note8 إلى حد كبير، مع اختلاف شكل الكاميرا ومكان قارئ بصمة الإصبع، وتتواجد في الجهة الأمامية للهاتف ميزة قارئ قزحية العين، كما يحتوي على دعم LTE من نوع 1 جيجابت، ويعمل بأحدث نظام تشغيل أندرويد "Android 9 Pie".

وزودت سامسونج Galaxy Note9 الهاتف بمعالجات ثمانية الأنوية من نوعى Snapdragon 845 من كوالكوم، وExynos 9810 حسب مناطق بيع الهاتف، مع ذاكرة وصول عشوائية تبلغ 6 جيجابايت، ومساحتي تخزين داخلية 128 و512 جيجابايت.

ويحتوي Note9 على كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 12 ميجابيكسل Dual Pixel مع ميزة OIS، بالإضافة لكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابيكسل، والتي يمكن الوصول إليها بشكل سريع عن طريق الضغط على زر تشغيل الهاتف مرتين، بشكل يشابه أجهزة شركة جوجل.

وبالطبع يتطلب هاتف بهذه القوة بطارية عملاقة، وهي بسعة بطارية 4000 ميللي أمبير، وتدعم وميزة الشحن السريعة Quick Charge 2.0 مع دعم لميزة الشحن اللاسلكي، ومنفذ USB-C للشحن يتواجد في الجزء السفلي من الهاتف جنبًا إلى جنب مع منفذ 3.5 ميليمتر لسماعات الرأس ومكبر صوت من نوع ستيريو، ومساعد سامسونج الشهير Bixby 2.0.

ويأتي الهاتف بعدة ألوان هي الأسود والوردي والأزرق والذهبي، ويمكنك شراؤه من عبر هذا الرابط

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