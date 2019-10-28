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منوعات

فتاة تسقط أسفل عجلات المترو بسبب موبايلها.. فيديو

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 07:31 ص
صدى البلد
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كريم جمال
نشرت صحيفة ديلى ميل البريطانية مقطع فيديو صادما، يظهر لحظة سقوط فتاة أسفل عجلات المترو لحظة قدومه للمحطة، بعدما انشغلت بالنظر فى هاتفها المحمول.

التقطت كاميرات المراقبة الحادثة التى وقعت بمحطة مترو Estrecho فى العاصمة الإسبانية مدريد، عندما وقعت الفتاة على قضبان القطار جراء الانشغال بالهاتف المحمول.



ولحسن الحظ انتبه سائق القطار لسقوطها وضغط على المكابح بكل قوة ليوقف القطار فى الحال، ولحسن الحظ لم يلحق بها أى أذى، بينما ساعدها ركاب أخرين على رصيف المحطة لإخراجها عن قضبان القطار.

وحذرت هيئة المترو فى إسبانيا عقب الواقعة من الانغماس فى استخدام الهواتف الذكية، والتى قد تتسبب فى فقدانهم لحياتهم حال سقوطهم أسفل عجلات القطار مثلما حدث لتلك الفتاة، وبسبب حظها نجت من الموت المحتم فى الحال.

يذكر أن ركاب المحطة عندما شاهدوا لحظة سقوط الفتاة، بدأوا فى جذب انتباه سائق القطار القادم لينتبه لأمرهم بأن هناك أحدا قد سقط فى الأسفل، ولولا ذلك لكانت قد دهست بعجلات القطار المسرع.

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