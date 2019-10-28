Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

فوز مرشح اليسار فرنانديز في الانتخابات الرئاسية بالأرجنتين

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 09:33 ص
ألبرتو فرنانديز
ألبرتو فرنانديز
Advertisements
أ ش أ
أعلنت هيئة الانتخابات الأرجنتينية، فوز مرشح اليسار البيروني، ألبرتو فرنانديز في الانتخابات الرئاسية، اليوم الاثنين، ليتغلب على خصمه الرئيس الليبرالي المنتهية ولايته ماوريسيو ماكري.

وذكرت قناة "روسيا اليوم"، أن فرنانديز فاز من الجولة الأولى بحصوله على 46.36% من الأصوات، بينما حصل ماكري على 41.22% بالاستناد إلى نتائج جزئية شملت 75% من الأصوات.

وصرح فرنانديز في وقت سابق، بأنه يجب طي الصفحة المشينة التي بدأت كتابتها في 10 ديسمبر 2015 بالتصويت علي الانتخابات الرئاسية الجديدة.

ويخشى المستثمرون أن يؤدي انتخاب فرنانديز إلى عودة سياسة تدخل الدولة التي شهدتها البلاد في عهد الزوجين كيرشنر (2003 - 2015).

وبانتخاب فرنانديز، ينهي الرئيس الحالي ماوريسيو ماكري الذي يبلغ من العمر60 عاما ، ولايته خلال أسوأ أزمة اقتصادية تعيشها الأرجنتين منذ 2001، حيث شهدت انكماشا منذ أكثر من عام وتضخما كبيرا بلغ 37.7% في سبتمبر ومعدل فقر يطال 35.4% من السكان أو واحدا من كل ثلاثة أرجنتينيين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مرشح المعارضة في انتخابات الأرجنتين يتعهد بسداد ديون بلاده بموعدها

أنصار رئيس الأرجنتين يحتشدون لدعمه في جولة الانتخابات الرئاسية الثانية

ترشيحاتنا

نفسى أشتغل معاها.. أحمد حلمى يعلن مفاجأة مع منى زكي.. فيديو

مصر فوق الجميع .. خالد الغندور للنادي الأهلي : شكرا .. فيديو

احذر.. هذا الهاتف سيتوقف عن العمل خلال أيام

محيي إسماعيل.. فنان عبقري أم مدعي جنون

دعاء في الصباح من 11 كلمة يحفظك من الجن والمصائب.. احرص عليه عند الخروج

هل ترك الحذاء مقلوبا حرام.. الإفتاء تجيب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالجلد الأسود.. روجينا بإطلالة ساحرة مع تليفونها

مازدا تكشف عن MX-30 أول سياراتها الكهربائية

من رانيا يوسف لـ مي عمر.. 5 نجمات أثرن الجدل بإطلالتهن خلال الأسبوع