الهيئة القومية لضمان جودة التعليم تعتمد 8 مدارس رياض أطفال في الوادي الجديد

أعلنت منال عبد الوهاب، القائم بأعمال مدير مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد، أن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم التابعة لرئاسة مجلس الوزراء اعتمدت ٨ مدارس مرحلة رياض الأطفال بالمحافظة.



وأشارت عبد الوهاب، إلى أن إدارة الخارجة التعليمية شملت ٥ مدارس وهي روضة مدرسة العبور الابتدائية، وروضة مدرسة القلعة الابتدائية، روضة مدرسة صلاح الدين الإبتدائية، وروضة مدرسة الوادي بنات الابتدائية، وروضة مدرسة أنور البارودي الابتدائية.



كما تم اعتماد روضة مدرسة الفرافرة للتعليم الأساسى بإدارة الفرافرة التعليمية: روضة مدرسة الشعراوى الإبتدائية بإدارة الداخلة التعليمية ، وروضة مدرسة ذخيرة الابتدائية بإدارة بلاط التعليمية.



وتقدمت مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد بخالص التهنئة والتقدير مقدمة من منال عبد الوهاب القائم بأعمال مدير تعليم الوادى الجديد لجميع المدارس الفائزة وإدارتها التعليمية وشكر مقدم لفريق الجودة والإعتماد ومجهوداته المتميزة.