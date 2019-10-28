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رياضة

بسبب لاعب مصري.. أزمة كبيرة في الدوري السعودي .. تفاصيل

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 10:00 ص
دوري كأس محمد بن
دوري كأس محمد بن سلمان
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إسماعيل محمود
أكدت تقارير صحفية أن نادي اتحاد جدة ، قدم شكوى رسمية للاتحاد السعودي ، سجل فيها اعتراضه على مشاركة اللاعب المصري أحمد مصطفى مع فريق أبها ، في المباراة التي جمعت الناديين أمس في دوري كأس محمد بن سلمان.

يذكر أن نادي أبها قد حقق انتصارًا مفاجئًا على حساب نادي الاتحاد أمس بهدفين مقابل هدف ، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري السعودي.

وتقدم الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي باحتجاج رسمي ضد مشاركة أحمد مصطفى لاعب نادي أبها فئة "مواليد" لعدم انطباق شروط القيد عليه.

وتنص قوانين قيد لاعبي " المواليد" على ألا يكون اللاعب مسجلًا في أي دوري آخر ، بالإضافة لعدم لعبه لأي منتخب غير المنتخب السعودي ، ويستند نادي الاتحاد في شكواه أن اللاعب مسجل في الدوري البلجيكي عندما لعب مع نادي جينت ، بالإضافة لمشاركته مع منتخب مصر الأوليمبي ومنتخب الشباب .

يذكر أن أحمد مصطفى لاعب مصري سبق له اللعب في صفوف أندية "الداخلية وبتروجيت وسموحة" في مصر، ونادي جينت البلجيكي.

وإذا تم ثبوت صحة الشكوى ، فمن المتوقع أن تذهب نقاط المبارة لنادي الاتحاد.

وبهزيمة الأمس تجمد رصيد الاتحاد عند 9 نقاط ليتراجع إلى المركز الحادي عشر في جدول ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان، بينما ارتفع رصيد أبها إلى 11 نقطة في المركز الثامن.
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