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رياضة

أول رد فعل من محمد صلاح عقب إصابته أمام توتنهام

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 11:15 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
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ياسمين تيسير
حرص محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري على مشاركة جمهوره بصورة جديدة له من مباراة الفريق مساء أمس أمام توتنهام على ملعب " انفيلد ".

ونشر محمد صلاح عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " عدد من الصور له من مباراة الفريق أمس وعلق بصوره كره حمراء .

وخرج النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول أثناء مباراة الريدز مع ضيفه توتنهام والتي انتهت بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب "الأنفيلد" معقل الريدز في إطار الجولة الـ 10 من المسابقة.

وذكر الصحفي المتخصص بأخبار ليفربول "ديفيد مادوك"، أن الفرعون المصري قد لا يشارك في مباراة مانشستر سيتي والتي ستقام في العاشر من نوفمبر المقبل.

وأكد خلال التقرير الذي نشر على "الميرور" البريطانية صلاح يعاني من نفس الإصابة التي تعرض لها في مباراة ليستر سيتي مما يعني أن مدة غيابه لن تقل عن 3 أسابيع".

جدير بالذكر أن فوز ليفربول اليوم رفع رصيده إلى النقطة 28 متصدرا ترتيب جدول المسابقة ، بينما تجمد فريق توتنهام فى المركز الحادي عشر برصيد 12 نقطة .


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