بنك ناصر: دورات تدريبية مكثفة لرفع كفاءة العاملين ومواكبة التطوير وإعادة الهيكلة

أكدت غادة والي وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي ضرورة الاستمرار في تدريب وتأهيل الموظفين لاكتساب المهارات المصرفية والإدارية المتنوعة التي تمكنهم من مواكبة التطور المستمر في العمل المصرفي، مشيرة إلى أن مرحلة العمل القادمة تحمل في طياتها كثيرًا من التحديات التي تستوجب مزيدًا من الاهتمام بالعملاء.



وأضافت غادة والي، أنه فى إطار العمل على تطوير العنصر البشرى قام البنك بتنظيم عدة دورات تدريبية هذا العام شملت غالبية الموظفين بمختلف المستويات الوظيفية، حيث تم تدريب أكثر من 848 موظفا من موظفي البنك في عدة مجالات تشمل دورات إدارية مختلفة كما شملت مجالات التدريب الدورات القيادية ودورات في المجال المصرفي والمحاسبي بما ينعكس إيجابيا على مستوى جودة الخدمات المقدمة بهدف رفع كفاءتهم والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وصولا للمستوى الخدمي الذي يتناسب وعراقة البنك وأهدافه.



وأشار الدكتور شريف فاروق نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك إلى أن الدورات التدريبية المنفذة تأتي في إطار خطة إعادة هيكلة البنك وتطويره والتي يندرج ضمنها العديد من المحاور بدءا من تحديث وتطوير البنية الأساسية للفروع واستحداث مهام جديدة وتطوير نظم الحاسب الآلي والميكنة وطرح خدمات جديدة تواكب سياسة الشمول المالي وتصب في النهاية لصالح تقديم خدمة جيدة وميسرة للمواطنين،لافتا إلى أن البنك يضم ألف موظف على مستوى كبير من الخبرة ساهموا في تحقيق نتائج إيجابية للبنك، ويتم سنويا تخصيص ميزانية لتدريب الموظفين للارتقاء بمهاراتهم وخبراتهم، و للنهوض بفريق متفوق ومتميز يعكس رؤية ورسالة البنك.



واستعرض فاروق أمثلة لبعض البرامج التدريبية المنفذة مؤخرا بالبنك من خلال المعهد المصرفي حيث تم تدريب 100 موظف في برنامج الشمول المالي وفي ظل تطوير المهارات الإدارية والقيادية للعاملين تم تدريب 50 موظفا في برنامج الكفاءة القيادية هذا بالإضافة أنه يتم حاليا تدريب 30 موظف بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة لهيئة الرقابة الإدارية في برنامج نشر إجراءات النزاهة والشفافية والتوعية بمخاطر الفساد وسبل منعه كما تم الموافقة علي حصول 15 موظف علي نيل شهادة ماجستير في التنمية المستدامة من معهد التخطيط القومي كما سيتم في الفترة القادمة تدريب 20 موظف من قطاع الشئون القانونية علي شهادة المحامي المصرفي وتدريب 40 موظفا للحصول على شهادة مدير الإلتزام المعتمد من الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية.



وأضاف فاروق أن مثل هذه الدورات التدريبية تأتي في إطار حرص البنك على دعم موارده البشرية في مختلف المجالات، وصقل مهاراتهم العلمية والعملية، وزيادة خبراتهم بما يحقق الفائدة لهم وينعكس بالتالي علي خدمة العملاء في الإستثمار يجب ألا يتركز فقط في الخدمات والمنتجات التي نقدمها، لكن يجب أن يمتد ذلك إلى الاستثمار الأهم وهو الاستثمار في زيادة خبرات موظفينا المميزين، الذين نضع على عاتقهم صناعة المستقبل وتطوير البنك.

