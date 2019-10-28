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تعليم

رئيس جودة التعليم تتفقد المدارس المعتمدة بــ 8 محافظات

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 01:09 م
رئيس جودة التعليم
رئيس جودة التعليم تتفقد المدارس المعتمدة بــ 8 محافظات
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قســم التعليم
تفقدت الدكتورة يوهانسن عيد رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئيس مجلس الوزراء اعمال فرق المتابعة للمدارس التي حصلت علي الاعتماد للتأكد من استمرارها في اتباع معايير الجودة حيث تقوم الهيئة بزيارة عينة عشوائية لعدد 30 مدرسة معتمدة ب 8 محافظات (القاهرة – الجيزة – دمياط – الاسماعيلية – بورسعيد – اسكندرية – المنيا – القليوبية) للوقوق علي مدي التزامها وعدم اخلالها بمعاير الجودة التي حصلت بموجبها علي الاعتماد وتفقدت يوهانسن اعمال المتابعة بمدرسة المرج الرسمية ومدرسة زهراء مدينة نصر الرسمية.

وصرحت يوهانسن خلال لقائها بادارة المدرستين وفرق المتابعة بان الاعتماد ليس الغاية والنهاية وانما هو بداية لعمل المدرسة كفريق واحد ضمن خطة للتحسين والتطوير لضمان استمرار المدرسة في اتباع معايير الجودة و جعلها اسلوب العمل الاساسي بالمدرسة وهذا هو المعني الحقيقي لضمان جودة التعليم.

وشددت يوهانسن علي فرق المتابعة الفحص الجيد للمدارس المعتمدة واي اخلال بالمعايير سوف يتم سحب الاعتماد من المؤسسة التعليمية فورا .

ونوهت يوهانسن أن الهيئة الان تقوم بعمل مسابقة للمدارس التي تحقق اعلي قدر من تطبيق معايير الجودة وتمتد هذه المسابقة لتكون ايضا بين المحافظات لاكثر المحافظات التي تتقدم بها مؤسسات للاعتماد من الهيئة ومدي حصول مؤسستها علي الاعتماد وسوف يكون هناك جوائز وحوافز مجيزة للمؤسسات ماديا ومعنويا.
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