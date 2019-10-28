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أخبار العالم

اعتقال مسئول عراقي كبير.. وجلسة عاجلة للنواب لبحث مطالب المتظاهرين

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 02:35 م
صدى البلد
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محمد علي
أصدرت محكمة عراقية أمرًا باعتقال مسئول في محافطة بابل، وهو رئيس مجلس محافظتها، وذلك بعدما صدر قرار آخر قبيل ذلك بالقبض على وزيرين عراقيين أهدرا المال العام، وفق ما ذكرت صحف عراقية.

أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم، الاثنين، أن محكمة تحقيق الحلة أصدرت أمر قبض بحق رئيس مجلس محافظة بابل.

وقال المجلس إن "محكمة تحقيق الحلة التابعة لرئاسة محكمة استئناف بابل أصدرت أمرا بالقبض على رئيس مجلس محافظة بابل رعد علوان".

وأضاف أن "ذلك جاء لتسببه بالاعتداء على أحد المتظاهرين الذي قدم الشكوى القانونية بحقه وفق القانون".

يأتي ذلك، بينما أعلن مجلس النواب العراقي بدء جلسة خاصة لمناقشة مطالب المتظاهرين المستمرة منذ بداية الشهر الجاري، وحدث خلالها سقوط المئات منهم ما بين قتلى وجرحى.

وفي وقتٍ سابق، أفادت وكالة الأنباء العراقية، بأن القضاء العراقي أصدر أمر استقدام (ضبط قضائي) بحق وزيرين سابقين وهما نائبان في البرلمان حاليًا بقضايا هدر المال العام، وذلك على خلفية الاحتجاجات المستمرة في المدن العراقية حتى اللحظة، والتي زادت وتيرتها الجمعة الماضية على خلفية مقتل 7 متظاهرين وجرح العشرات.

وذكرت مصاد عراقية أن قوات مكافحة الشغب في بغداد بالعراق تطوق جامعتي دجلة والفراهيدي وتستخدم القنابل الصوتية لتفريق تظاهرات الطلبة المنادين بمحاربة الفساد، تزامنا مع استمرار المظاهرات التي توشك على إتمام شهر من الاحتجاجات.

وكانت المظاهرات قد اندلعت في المدن العراقية في بداية الشهر الجاري احتجاجًا على تدني الخدمات العامة والفساد الحكومة والتوغل الإيراني في العراق.

ومع احتدام المظاهرات بعد أيام من اشتعالها، بدأ يسقط القتلى والجرحى، حيث زاد عدد القتلة عن 150 قتيًلا ومئات الجرحى.

واعترفت الحكومة العراقية بتقصيرها وتوعدت بمحاسبة المتورطين.

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