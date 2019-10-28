Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

شاهد | رونالدينيو يصل إلي إسرائيل ويتحدث العبرية

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 03:30 م
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
وصل نجم المنتخب البرازيلي ونادي برشلونة الإسباني السابق رونالدينيو إلى الأراضي المحتلة في زيارة أثارت غضب عشاقه في الوطن العربي.

وطار رونالدينيو على متن طائرته الخاصة إلى إسرائيل، حيث وصل ظهر اليوم الاثنين إلى مطار بن جوريون.

ويشارك رونالدينيو في مباراة السلام المقرر لها غدا الثلاثاء.

وتقام مباراة السلام مساء غد الثلاثاء على استاد سامي عوفر بمدينة حيفا وتجمع قدامى منتخب إسرائيل وقدامي منتخب البرازيل بمشاركة نجوم البرازيل كاكا وبيبيطو ورونالدينو واخرين كذلك بمشاركة لاعبين عرب ويهود منهم رؤوفين عطار وزاهي ارملي وعباس صوان وسليم طعمة.

وقال رونالدينيو في تصريحات صحفية:" اشعر بانفعال وشعور بالسعادة أنني سالتقي مع أناس لعبت معهم سنين طويلة , وأنا منفعل لأكون معهم على أرضية الملعب من أجل العودة للذكريات الرياضية.. لا اعرف بالضبط من سيلعب ولكن كلي أمل أن تكون احتفالية كروية على أرضية الملعب وان تتمتع الجماهير التي ستصل لمشاهدة المباراة".
شاهد | رونالدينيو يصل إلي إسرائيل ويتحدث العبرية
شاهد | رونالدينيو يصل إلي إسرائيل ويتحدث العبرية
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إفريقيا تحرج السامبا.. تاريخ برازيلي متواضع أمام كبار القارة السمراء

ترشيحاتنا

بشرى للمصريين.. مراجعة أسعار الكهرباء والبنزين والغاز بعد انخفاض الدولار

عند إجهاضها ماتت.. السجن 7 سنوات لطبيب و6 أشهر لوالدتها بالشرقية

بإطلالة ناعمة.. نسرين طافش تتألق فى أحدث ظهور لها

اخبار الفن .. أول ظهور لـ عمرو سعد بعد انفصاله عن زوجته .. ورسائل حب بين اليسا وأحلام

مفيش فايدة.. عمرو وردة يواصل إثارة المشاكل.. 5 أزمات ألقت باللاعب للهاوية

حصاد المحترفين.. محمد صلاح يسجل للمرة الأولى منذ 5 جولات.. وعمرو وردة يتألق ويفتعل أزمة كبيرة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أخطرها الملبن.. أضرار الإفراط فى تناول حلاوة المولد النبوي

بكتف وكتف.. هنادى مهنا بإطلالة أنثوية

نشوى مصطفى تبرز إنقاص وزنها فى أحدث إطلالة.. والجمهور: خسيتى أوى