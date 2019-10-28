شاهد | رونالدينيو يصل إلي إسرائيل ويتحدث العبرية

وصل نجم المنتخب البرازيلي ونادي برشلونة الإسباني السابق رونالدينيو إلى الأراضي المحتلة في زيارة أثارت غضب عشاقه في الوطن العربي.



وطار رونالدينيو على متن طائرته الخاصة إلى إسرائيل، حيث وصل ظهر اليوم الاثنين إلى مطار بن جوريون.



ويشارك رونالدينيو في مباراة السلام المقرر لها غدا الثلاثاء.



وتقام مباراة السلام مساء غد الثلاثاء على استاد سامي عوفر بمدينة حيفا وتجمع قدامى منتخب إسرائيل وقدامي منتخب البرازيل بمشاركة نجوم البرازيل كاكا وبيبيطو ورونالدينو واخرين كذلك بمشاركة لاعبين عرب ويهود منهم رؤوفين عطار وزاهي ارملي وعباس صوان وسليم طعمة.



وقال رونالدينيو في تصريحات صحفية:" اشعر بانفعال وشعور بالسعادة أنني سالتقي مع أناس لعبت معهم سنين طويلة , وأنا منفعل لأكون معهم على أرضية الملعب من أجل العودة للذكريات الرياضية.. لا اعرف بالضبط من سيلعب ولكن كلي أمل أن تكون احتفالية كروية على أرضية الملعب وان تتمتع الجماهير التي ستصل لمشاهدة المباراة".

