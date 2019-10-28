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أخبار البلد

وزير الدفاع: القوات المسلحة شهدت قفزات غير مسبوقة نحو تطوير نظم التدريب والتسليح

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 03:40 م
الفريق أول محمد زكي
الفريق أول محمد زكي - وزير الدفاع
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محمد إبراهيم
شهد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى إجراءات التفتيش ورفع الكفاءة القتالية والفنية لإحدى تشكيلات المشاه الميكانيكى بالمنطقة المركزية العسكرية بعد تطويرها وفقًا لأحدث النظم القتالية.

بدأت الإجراءات بعرض تقرير الكفاءة القتالية للتشكيل وماشهده من تطوير فى الأسلحة والمعدات لدعم قدراته على تنفيذ كافة المهام القتالية تحت مختلف الظروف.

وألقى قائد المنطقة المركزية العسكرية كلمة أكد فيها على دعم القيادة العامة للقوات المسلحة ومتابعتها الدائمة والمستمرة لكافة الأعمال والأنشطة التى تنفذها المنطقة المركزية العسكرية، مؤكدًا أن رجال المنطقة سيظلون دائمًا فى أعلى درجات اليقظة والجاهزية مستعدين للزود بالروح والدم لتبقى راية الوطن عالية خفاقة.

وقام القائد العام بالمرور على القوات المصطفة للإطمئنان على جاهزيتها وقدرتها على تنفيذ كافة المهام والوقوف على مستوى الكفاءة الفنية والقتالية للأسلحة والمعدات، كما تفقد عدد من الأسلحة المطورة التي زود بها التشكيل في إطار إستراتيجية التطوير والتحديث التى تنفذها القوات المسلحة فى كافة الأفروع والتخصصات.

ونقل القائد العام لرجال المنطقة المركزية تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لما يبذلونه من جهد وعرق من أجل رفعة الوطن وحماية ترابه المقدس، كما ناقش عدد من الضباط وضباط الصف والجنود فى أسلوب تنفيذهم لمهامهم وكيفية مواجهـة المواقف الطارئة التي يمكن حدوثها، مشيدًا بما لمسه من الإستعداد الجاد والروح المعنوية العالية لرجال المنطقة المركزية والاحتياطى المستدعى ، معربًا عن اعتزازه بعطائهم وجهودهم المخلصة للدفاع عن أمن الوطن وإستقرارة.

وأكد الفريق أول محمد زكى أن القوات المسلحة شهدت خلال الفترة الماضية الماضية قفزات غير مسبوقة نحو تطوير نظم التدريب والتسليح بكافة التشكيلات والافرع الرئيسية لدعم قدرتها القتالية وفقًا لخطط علمية دقيقية لمجابهة كافة التحديات والتهديدات التي قد تواجه أمن مصر القومى.

وطالب القائد العام رجال القوات المسلحة بأن يكونوا قدوة في الإنضباط والتفاني في أداء مهامهم وما يتطلبه من يقظة كاملة وإستعداد تام، كما طالبهم بالحفاظ على روحهم المعنوية العالية وضرورة الإهتمام بالتدريب المستمر والمحافظة على الأسلحة والمعدات لتكون القوات المسلحة فى أعلى درجات الإستعداد القتالى من أجل حماية حدود مصر على كافة الإتجاهات الإستراتيجية.

وكان الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة قد قام بالمرور على الإجراءات التحضيرية المسبقة للتفتيش للوقوف على مدى الإستعداد القتالى للقوات والروح المعنوية لرجال المنطقة المركزية بما يؤهلهم لتنفيذ كافة المهام التى توكل إليهم.

حضر إجراءات التفتيش الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.
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