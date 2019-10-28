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محافظات

زيادة أعداد التوك توك في الفيوم.. والمحافظ: سنحدد تعريفة الركوب

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 04:11 م
توك توك
توك توك
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الفيوم - نبيل أبو السعود
عقد اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، اجتماعًا مع رؤساء مجالس المدن بحضور اللواء عبد القادر النورى سكرتير عام المحافظة، واللواء أشرف موافى السكرتير العام المساعد، لمناقشة عدد من الملفات الهامة المتعلقة بالنظافة، والتعديات على الأراضى الزراعية، والتصالح بشأن المبانى المخالفة وتحصيل مستحقات الدولة.

أما فيما يتعلق بمشكلة زيادة أعداد مركبات التوك توك والدرجات البخارية، أكد المحافظ ضرورة تحديد خطوط سير لمركبات التوك توك بين القرى فقط، وتحديد وإعلان تعريفة الركوب الخاصة بها.

وأكد محافظ الفيوم، ضرورة تكثيف أعمال النظافة وتوزيع صناديق القمامة لتغطى مختلف مراكز وقرى المحافظة، مشيرًا إلى ضرورة الاهتمام بتجميل الشوارع والميادين وتشجيرها وإنارتها بالشكل اللائق.

و شدد المحافظ، على ضرورة التصدى الحازم لكافة صور التعديات على الأراضى الزراعية وإزالة التعديات فور حدوثها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وشدد على ضرورة إزالة جميع الإشغالات والتعديات على الأرصفة والطرق العامة والإعلانات غير المرخصة.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة أعمال الخطة الاستثمارية، ووجه المحافظ بسرعة إنجاز جميع المشروعات خاصة مشروعات رصف الطرق، وأكد محافظ الفيوم على ضرورة تطبيق قانون التصالح لعدد من المبانى المخالفة واللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون، وتوعية المواطنين بضرورة التقدم بطلبات التصالح قبل انتهاء المهلة المقررة.
زيادة أعداد التوك توك في الفيوم.. والمحافظ: سنحدد تعريفة الركوب
زيادة أعداد التوك توك في الفيوم.. والمحافظ: سنحدد تعريفة الركوب
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