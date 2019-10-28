جيرمين عزيز: الكامنجا أصعب آلة وترية فى العزف.. فيديو

قالت عازفة الكامنجا، جيرمين عزيز، إن الكامنجا أصعب آلة وترية فى العزف، بينما العزف على البيانو أسهل بكثير، ولكل آلة دراستها الخاصة، لافتة إلى أنها بدأت تعلم العزف من خلال المدرسة.



وأضافت عازفة الكامنجا، خلال حديثها ببرنامج " انبوكس"، المذاع على فضائية "صدى البلد2" اليوم الاثنين، أنها اكتشفت شغفها بالموسيقى من خلال الكنيسة ومشاركتها فى الترانيم، موضحة أنها شاركت فى العديد من المسابقات الموسيقية طوال فترة دراستها.



وتابعت أنها التحقت بمعهد الموسيقى العربية، ولاقت تشجيعا من أساتذتها لكى تقوى وتنمى موهبتها، مؤكدة أن الكامنجا العادية والتقليدية أصعب فى العزف من الكامنجا الإلكترونية، كما أنها تخرج أصوات أنقى.



واستطردت، أن حفلات الموسقى بدار الأوبرا كلها تتم بالعزف على الكامنجا اليدوية، وليست الإلكترونية لأنها أنقى فى الصوت.

