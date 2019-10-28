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أخبار البلد

بالصور | السيسي يتفقد نقاط التفتيش الأمني وفحص السيارات في شرم الشيخ

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 04:56 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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كتب محمد عبد المنعم
أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي جولة تفقدية بعد ظهر اليوم في مدينة شرم الشيخ، شملت نقاط التفتيش وفحص السيارات بالتمركز الأمني بمدخل شرم الشيخ اتجاه منطقة دهب.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس اطلع من المسؤولين بتلك المرافق علي إجراءات السلامة وكاميرات المراقبة في غرف التحكم.

كما تفقد كذلك الطريق الدائري مرورًا ببوابة السفاري والرويسات وصولًا إلى نقطة التمركز الأمني بمحمية رأس محمد".
بالصور | السيسي يتفقد نقاط التفتيش الأمني وفحص السيارات في شرم الشيخ
بالصور | السيسي يتفقد نقاط التفتيش الأمني وفحص السيارات في شرم الشيخ
بالصور | السيسي يتفقد نقاط التفتيش الأمني وفحص السيارات في شرم الشيخ
بالصور | السيسي يتفقد نقاط التفتيش الأمني وفحص السيارات في شرم الشيخ
بالصور | السيسي يتفقد نقاط التفتيش الأمني وفحص السيارات في شرم الشيخ
بالصور | السيسي يتفقد نقاط التفتيش الأمني وفحص السيارات في شرم الشيخ
بالصور | السيسي يتفقد نقاط التفتيش الأمني وفحص السيارات في شرم الشيخ
بالصور | السيسي يتفقد نقاط التفتيش الأمني وفحص السيارات في شرم الشيخ
بالصور | السيسي يتفقد نقاط التفتيش الأمني وفحص السيارات في شرم الشيخ
بالصور | السيسي يتفقد نقاط التفتيش الأمني وفحص السيارات في شرم الشيخ
بالصور | السيسي يتفقد نقاط التفتيش الأمني وفحص السيارات في شرم الشيخ
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بالصور | السيسي يتفقد نقاط التفتيش الأمني وفحص السيارات في شرم الشيخ

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