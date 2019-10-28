خلال التوقف.. الإسماعيلي يواجه الإنتاج الحربي وديا

اتفق الجهاز الإداري بالنادي الإسماعيلى على أولى وديات الفريق خلال فترة التوقف الجارية، ويلتقي الدراويش مع نادي الإنتاج الحربي يوم السبت المقبل الموافق 2 نوڤمبر.



وتوقفت بطولة الدوري المحلي تمامًا خلال الفترة الجارية بسبب الانشغال بتنظيم بطولة أمم إفريقيا للشباب خلال شهر نوڤمبر المقبل مما استدعى الجهاز الفني للنادي الإسماعيلي بقيادة الصربي ميودراج يسيتش لطلب تنظيم مباريات ودية للحفاظ على لياقة اللاعبين البدنية إلى جانب تجربة بعض الشباب واللاعبين الذين لم يحصلوا على فرصة حقيقية خلال اللقاءات الرسمية.



ويلتقي الدراويش مع نادي طنطا في الجولة الخامسة من بطولة الدوري العام يوم 11 نوڤمبر المقبل على استاد الإسماعيلية في اللقاء الذي سيخوضه الإسماعيلي بدون لاعبي المنتخب الأوليمبى.



وكان الإسماعيلي حقق فوز غالي وثمين على نادي الجزيرة الإماراتي بهدفين نظيفين سجلهما الناميبي بينسون شيلونجو في إطار مباريات ذهاب ثمن نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال.