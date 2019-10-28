فتحي مبروك يتحدث عن أزمة شارة كابتن منتخب مصر.. فيديو

أكد فتحي مبروك رئيس قطاع الناشئين بالنادي الأهلي أن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر قادر على حسم أزمة شارة كابتن المنتخب خلال معسكر الفراعنة المقبل بشهر نوفمبر.



وأضاف فتحي مبروك في تصريحات لقناة تايم سبورت أن قائد المنتخب يجب أن يتمتع بالعديد من الصفات مشددا أن الأمر لا يعود فقط لأقدمية اللاعب.



وتابع فتحي مبروك أن القائد يجب أن سيكون شخصية قيادية داخل وخارج الملعب وقدم كثيرا للمنتخب خلال مشواره إضافة لثقة وحب لاعبي المنتخب له.



وأكمل أن أحمد فتحي نجم الاهلي لاعب كبير وقدم الكثير للمنتخب خلال تاريخه إضافة لأن محمد صلاح نجم ليفربول للاعب عالمي ومن أفضل لاعبي العالم.



