Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

فتحي مبروك يتحدث عن أزمة شارة كابتن منتخب مصر.. فيديو

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 05:29 م
فتحي مبروك مدرب منتخب
فتحي مبروك مدرب منتخب مصر السابق
Advertisements
ياسمين تيسير
أكد فتحي مبروك رئيس قطاع الناشئين بالنادي الأهلي أن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر قادر على حسم أزمة شارة كابتن المنتخب خلال معسكر الفراعنة المقبل بشهر نوفمبر.

وأضاف فتحي مبروك في تصريحات لقناة تايم سبورت أن قائد المنتخب يجب أن يتمتع بالعديد من الصفات مشددا أن الأمر لا يعود فقط لأقدمية اللاعب.

وتابع فتحي مبروك أن القائد يجب أن سيكون شخصية قيادية داخل وخارج الملعب وقدم كثيرا للمنتخب خلال مشواره إضافة لثقة وحب لاعبي المنتخب له.

وأكمل أن أحمد فتحي نجم الاهلي لاعب كبير وقدم الكثير للمنتخب خلال تاريخه إضافة لأن محمد صلاح نجم ليفربول للاعب عالمي ومن أفضل لاعبي العالم.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كابتن منتخب مصر التاريخى يتحفظ على منح شارة قيادة الفراعنة لمحمد صلاح

الشارة بـ النجومية واللا الأقدمية .. محمد صلاح يكسر القاعدة في الألفية الجديدة

محمد فتحي يكتب: كابتني

محمد صلاح يتصدر تويتر بعد أزمة شارة قيادة منتخب مصر.. ومغردون: البدري عايز يستبعد أحمد فتحى بالطريقة

أحمد حسن يوضح لماذا فتحي الأحق بشارة قيادة المنتخب؟

من الأحق بشارة كابتن المنتخب محمد صلاح أم أحمد فتحي؟.. نجم الأهلي يجيب

ترشيحاتنا

مفاجأة سارة لمنتخب مصر وليفربول بسبب محمد صلاح.. تفاصيل

تحرك عاجل من البرلمان بشأن تعيين المعيدين بعقود مؤقتة

زواج الأشقاء في الرضاعة.. أمين الفتوى يصحح اعتقادا خاطئا يقع فيه الكثير

النواب: انخفاض سعر الدولار إلى 15 جنيها فى هذه الحالة

رونالدينيو يثير الجدل بصورة من إسرائيل

أخطرها الملبن.. أضرار الإفراط فى تناول حلاوة المولد النبوي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توقف عن تناولها فورا .. هؤلاء ممنوعون من تناول حلاوة المولد النبوي

بسبب الهالوين.. "دمية مسكونة" تباع مقابل سعر خيالي لن تصدقه.. شاهد

هبوط أرضي مفاجئ بمنطقة الهانوفيل في الإسكندرية.. صور