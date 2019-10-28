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أخبار العالم

أحد أفراد الأسرة الحاكمة في قطر: تنظيم الحمدين لن يسقط إلا بإعصار

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 08:20 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
تمنى الشيخ فهد بن عبد الله آل ثاني، وهو من أفراد الأسرة الحاكمة في قطر،  أن يقتلع إعصار كيار تنظيم الحمدين وكل من يتبعهم.

وقال آل ثاني في تغريدة على تويتر "قريبًا بإذن الله سيقتلع الاعصار تنظيم الحمدين الارهابي وكل من يتبعهم".

وتابع "هذا النظام الفاسد المفسد الذي نهب وسرق مقدرات الوطن لن يسقط الا بإعصار".

ونشر فهد مقطع فيديو للإعصار وهو يقترب من مدينة الغويرية في قطر.
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