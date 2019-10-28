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أخبار العالم

مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية يواصل الاقتراع لانتخاب المدير العام الجديد

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 08:32 م
وكالة الطاقة الذرية
وكالة الطاقة الذرية
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أ ش أ
واصل مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم عملية الاقتراع لتعيين مدير عام جديد للوكالة.

وذكرت الوكالة ـ في بيان ، من مقرها فى العاصمة النمساوية فيينا ـ أنه في جلسة مغلقة أدلى أعضاء مجلس المحافظين بالاقتراع على المرشحين لمنصب المدير العام ، وحصل كورنيل فيروتا من رومانيا على 14 صوتا ، ورافائيل ماريانو جروسي من الأرجنتين على 20 صوتا.

وأوضح البيان أنه من أجل التوافق على التعيين يجب على المرشح الحصول على أغلبية الثلثين في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المؤلف من 35 عضوًا ، مشيرا الى أنه في غياب مثل هذه الأغلبية ستستمر عملية الاقتراع ، حيث ستجرى جولة اقتراع جديدة غد الثلاثاء.

وأضاف أن مجلس المحافظين يعين المدير العام الجديد لمدة أربع سنوات ، وسيقدم قراره للاعتماد من المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية والذي يتألف من ممثلين عن جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 171 دولة.
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