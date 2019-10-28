ماذا قال وليد صلاح الدين عن قائمة المنتخب وحسام البدري ؟

أكد وليد صلاح الدين، نجم الأهلي السابق، أن حسام البدري يستحق قيادة المنتخب المصري نظرا لاكتسابه العديد من الخبرات الفنية والمهارات طوال مسيرته الرياضية.



وأضاف في تصريحات هاتفية لفضائية "تايم سبورت"، أن قائمة المنتخب المصري التي استقر عليها حسام البدري المصري متميزة للغاية مضيفا: "حسام البدري أخذ المميزين في الدوري المصري بشكل صحيح ومميز للغاية".



وأكد أن حسام البدري سيستغل مهارات لاعبي المنتخب الوطني بطريقة صحيحة لاستغلال مهاراتهم لصالح المنتخب المصري من أجل تحقيق البطولات.



وأشار: إلى وجود لاعبين مميزين للغاية داخل الدوري المصري ولكن ما زال أمامهم الكثير من أجل الانضمام إلى صفوف المنتخب الوطني ، مؤكدا أن انضمام يوسف أوباما لاعب نادي الزمالك إلى صفوف المنتخب في الوقت الحالي مميزة للغاية .



وطالب وليد صلاح الدين ، المدير الفني للمنتخب المصري عدم الاستسلام لأي ضغوط خارجية ، خصوصا في إقامة المعسكرات للاعبين .



ويستعد المنتخب الوطني الأول لخوض مباراتي كينيا وجزر القمر فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا ٢٠٢١ يومي ١٤ و١٨ نوفمبر المقبل.



وشملت قائمة منتخب مصر 23 لاعبا هم : محمد الشناوي (الاهلي ) محمد عوّاد (الزمالك ) محمد بسام (صلائع الجيش) احمد فتحي (الاهلي ) رجب بكار (بيراميدز) محمد هاني (الاهلي ) عبدالله جمعه( الزمالك ) محمود وحيد (الاهلي ) محمد حمدي (بيراميدز ) محمود علاء (الزمالك ) رامي ربيعه (الاهلي ) باهر المحمدي (الاسماعيلي ) ايمن اشرف (الاهلي ) طارق حامد (الزمالك ) عمرو السولية (الاهلي ) حمدي فتحي ( الاهلي ) عمر جابر( بيراميدز ) عبدالله السعيد (بيراميدز ) محمد مجد افشه (الاهلي ) حسين الشحات (الاهلي ) احمد السيد زيزو (الزمالك ) محمد فاروق (بيراميدز ) اسلام عيسي (بيراميدز ) حسام حسن (سموحة ) مروان حمدي (وادي دجله) احمد جمعه (المصري ) أحمد حجازي (وست بروميتش ألبيون الإنجليزي) محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي ) محمد النني (بشكتاش التركي) أحمد حسن كوكا (براجا البرتغالي) محمود حسن تريزيجيه (أستون فيلا الإنجليزي ) محمود عبدالمنعم كهربا (ديسبورتيفو أفيس البرتغالي ).





