تطوير منظومة الطرق والنقل.. محافظ الإسكندرية يستقبل سفيرة النرويج

استقبل الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية، اليوم الاثنين، بمكتبه، السيدة لينا ناتاشا ليند، سفيرة النرويج الجديدة في القاهرة، وذلك لمناقشة كيفية تعزيز وتقوية العلاقات، وبحث سبل التعاون بين الجانبين في المجالات المختلفة وعلى كافة الأصعدة.





وخلال اللقاء؛ رحب المحافظ بسفيرة النرويج على أرض الإسكندرية عروس البحر الأبيض المتوسط، مؤكدا أن الإسكندرية تربطها علاقات تآخٍ واتفاقيات بالعديد من المدن، ونعمل حاليًا على تقوية المزيد من العلاقات بين دول البحر المتوسط، وتحدث قنصوه عن المشروعات التي تقام على أرض الإسكندرية.





وأشار إلى أنه يتم حاليا العمل على تطوير منظومة الطرق والنقل الجماعي وما يتضمنها من مشروعات أهمها، مشروع "محور المحمودية". وكذا مشروعات تطوير وسائل نقل جماعي حضارية تتناسب مع مكانة المدينة الحضارية العريقة.





من جانبها؛ وجهت السفيرة الشكر إلى السيد المحافظ على حفاوة الاستقبال، معربة عن سعادتها بزيارة محافظة الإسكندرية.



