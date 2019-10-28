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رياضة

بمشاركة أحمد حجازى.. رديف ويست بروميتش يفوز على سوانزي سيتى بثنائية

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 11:31 م
أحمد حجازي
أحمد حجازي
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محمد رشاد
فاز فريق ويست بروميتش "الرديف" على سوانزي سيتي بثنائية نظيفة، ضمن منافسات القسم الثاني "الرديف" للدوري الإنجليزي الممتاز.

وشارك المصري أحمد حجازي مدافع ويست بروميتش أساسيًا في المواجهة، في ظل غيابه عن المشاركة بقميص الفريق الأول، عقب ابتعاده عن الأسابيع الأولى من عمر الموسم، بسبب عملية جراحية أجراها الصيف الماضي.

وشارك حجازي لدقائق خلال مواجهة ويست بروميتش أمام ميدلسبرة في الجولة الثالثة عشرة لدوري الدرجة الأولى الإنجليزي، عقب تعافيه من الإصابة، قبل أن يجلس احتياطيًا خلال المواجهتين التاليتين أمام بارنسلي وتشارلتون أتلتيك.

سجل كينيث زوهوري مهاجم ويست بروميتش هدفي فريقه في المواجهة، في الدقيقتين الثانية والستين والرابعة والسبعين، ليرفع ويست بروميتش رصيده إلى 15 نقطة، في جدول ترتيب المستوى الثاني للمسابقة.
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