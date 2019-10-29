موجز السوشيال ميديا.. شاب سعودي يقوم بفعل فاضح في موسم الرياض.. ورضوى الشربيني تثير غضب متابعيها

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الخاصه بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، نستعرضها معكم في السطور التالية.
مع ملكة جمال الكلاب.. رامز جلال يشعل السوشيال ميديا بفيديو | شاهد
احدث ظهور لـ محمد صلاح بعد تعرضه للاصابة | شاهد
شاب سعودي قام بفعل فاضح في موسم الرياض.. وتركي آل الشيخ يتخذ الإجراءات ضده | شاهد
الستات استرجلت.. شاهد.. رضوى الشربيني تثير غضب متابعيها.. والجمهور: انتى مصيبة
من وسط البحر.. إطلالة جذابة لـ مي عمر .. شاهد
شكلهم مش مصرى خالص.. محمد زيدان يشعل السوشيال ميديا بصحبة أولاده| شاهد
مع ملكة جمال الكلاب.. رامز جلال يشعل السوشيال ميديا بفيديو | شاهد
احدث ظهور لـ محمد صلاح بعد تعرضه للاصابة | شاهد
شاب سعودي قام بفعل فاضح في موسم الرياض.. وتركي آل الشيخ يتخذ الإجراءات ضده | شاهد
الستات استرجلت.. شاهد.. رضوى الشربيني تثير غضب متابعيها.. والجمهور: انتى مصيبة
من وسط البحر.. إطلالة جذابة لـ مي عمر .. شاهد
شكلهم مش مصرى خالص.. محمد زيدان يشعل السوشيال ميديا بصحبة أولاده| شاهد