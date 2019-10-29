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أحمد موسى: بيان السكة الحديد كاذب ويسيء إلى وزير النقل.. فيديو

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 03:40 ص
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
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رامى المهدي
شن الإعلامي أحمد موسى هجومًا على هيئة السكك الحديدية، وذلك بعد بيانها الذي أصدرته بشأن واقعة مصرع راكب أسفل عجلات القطار وإصابة آخر، بسبب عدم امتلاكهما ثمن التذكرة.

وقال أحمد موسى خلال برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد": أن بيان السكة الحديدية الذي أصدرته بشأن تفاصيل الواقعة كاذب ويسيء للهيئة ولوزارة النقل ولجميع الأشخاص الذين يعملون داخل الهيئة، وعلى رأسهم الفريق كامل الوزير، ويجب التوقف أمام هذه الجريمة، مشيرًا الى انه من أكثر الداعمين للوزير ولكن "النهاردة لازم آخد موقف".

وأشار أحمد موسى الى أن الراكب لم يمتنع عن دفع الأجرة، ولكن لم يكن معه المبلغ المالي لدفع التذكرة، مؤكدًا:" لو كان معاه الـ 70 جنيه والله كان دفعهم وممتش". 

وأوضح أحمد موسى، أن بيان سكة الحديد ذكر أن الضحيتين امتنعا عن دفع الاجرة، واثناء تهدئة القطار قاما الضحيتين بالنزول من القطار مما أدى الى سقوط أحدهم اسفل العجلات وأصيب الأخر، وعقب موسى على ذلك قائلًا : "كأنهم نزلوا من دماغهم، ده بيان كاذب والحقيقة غير كده"، مؤكدًا أن وزارة النقل ضللت الإعلام و يجب على الهيئة ان تكون شجاعة أكثر من ذلك.
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