عزمي مجاهد: المنتخب الأولمبي سيتوج ببطولة إفريقيا ويتأهل لطوكيو 2020

أكد عزمي مجاهد، مدير لجنة المتابعة باتحاد الكرة، أن منتخب مصر سيتوج ببطولة إفريقيا تحت 23 عاما، واثق في قدرة شوقي غريب المدير الفني للفراعنة الصغار.



وقال عزمي خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "منتخب مصر سيتوج ببطولة أفريقيا تحت 23 عاما، أثق في قدرات شوقي غريب واللاعبين المنضمين ، في التأهل لأولمبياد طوكيو 2020.



ويواصل المنتخب الأولمبي استعداداته للمشاركة فى بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.



وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب الأولمبى فى المجموعة الأولى حيث يبدأ مواجهاته أمام مالي يوم 8 نوفمبر ثم غانا يوم 11 و الكاميرون يوم 14.



وضمت قائمة الفراعنة الصغار استعدادا للبطولة ، 27 لاعب هم عمر رضوان وعمر صلاح ومحمد صبحي ومصطفي شوبير لحراسة المرمى.



وفى الدفاع ، أسامة جلال ومحمود مرعي ومحمود الجزار وأحمد رمضان (بيكهام) ومحمد عبدالسلام ومحمد صادق وأحمد أبوالفتوح واحمد ايمن وكريم العراقي.



وفي الوسط، والهجوم ، أكرم توفيق وغنام محمد وعمار حمدي وناصر ماهر وأحمد حمدي ، ورمضان صبحي وطاهر محمد طاهر وإمام عاشور وعبدالرحمن مجدي ومصطفي محمد وصلاح محسن واحمد ياسر ريان وناصر منسي.



فيما تم استبعاد محمد محمود لاعب الأهلي للإصابة بالرباط الصليبي ، للمرة الثانية ، في الرجل الأخرى خلال مران الأهلي ، ومن المقرر ان يسافر اللاعب الثلاثاء المقبل إلى ألمانيا لإجراء الجراحة.