Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الأرصاد للمواطنين: غيروا نوعية ملابسكم واستعدوا للشتاء..فيديو

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 11:52 ص
صدى البلد
Advertisements
آيات أحمد
قال محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئة العامة للارصاد الجوية، إن حالة الطقس مستقرة خلال الاسبوع الجارى، مؤكدًا أن درجات الحرارة ستكون حول المعدلات الطبيعية على البلاد، معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا.


وأضاف محمود شاهين، خلال لقاء خاص بفضائية " اكسترا نيوز"، أنه يجب تغيير نوعية الملابس، وارتداء الملابس الخريفية، وتجهيز الملابس الشتوية، نظرًا لانخفاض درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية فى النصف الآخر من فصل الخريف.

وتابع أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد تكون كثيفة على بعض المناطق، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.


وأوضح أن فصل الخريف مشهود له بأنه فصل التقلبات الجوية الحادة والسريعة، ولكنه حتى الان كل الخرائط الجوية تشير إلى أنه لايوجد اى منخفضات جوية تضرب البلاد، ولكنه وارد علينا أن تمر علينا إحدى هذه المنخفضات مرة اخرى طوال فصل الخريف.


Advertisements

ترشيحاتنا

جمال رباني.. شاهد أحدث ظهور لـ هنا الزاهد ووالدتها وشقيقاتها

احذر.. 5 أعراض لـ دوالي الساقين

رد فعل أحمد سعد بعد انفصال شقيقه عمرو سعد عن زوجته

بـ الستات استرجلت.. رضوى الشربيني تتصدر تويتر.. ومغردون: لازم تروحي لدكتور نفسي

سؤال مهم.. هل يجب تسخين السيارة قبل القيادة في الشتاء؟

علاج سحر التفريق بين الزوجين بـ23 آية قرآنية لو كان دخول الجن بينهما بالحسد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالقبلات والدموع.. محمود العسيلى يحتفل بعيد ميلاد خطيبته.. شاهد

بمكياج خفيف.. شاهدي مي سليم بإطلالة بسيطة من منزلها

منطقة جذب سياحي.. تفاصيل مشروع تطوير شاطئ الغرام وحمام كليوباترا في مطروح