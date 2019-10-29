القابضة للمياه تبحث مع وفد ألماني سبل التعاون في المياه والصرف

التقى المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، اليوم، مع رولاند فيجرت نائب وزير الشئون الاقتصادية والتنمية الإقليمية والطاقة بولاية بافاريا الألمانية والوفد المرافق له ، والذى ضم نخبة من أعضاء البرلمان الحكومى، والغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، ووزارة الشؤون الاقتصادية، والشئون الحكومية والخارجية، لبحث مجالات وفرص التعاون المستقبلية بين البلدين فى مجالات مياه الشرب والصرف الصحى وتكنولوجيا التحلية والبحث العلمى وتقليل الفاقد.



وأكد، رئيس القابضة للمياه، عمق العلاقات بين مصر وألمانيا، والتعاون المستمر مع الجهات المانحة الألمانية فى العديد من مشروعات المياه والصرف الصحى وبناء القدرات وتنمية مهارات العاملين.



واستعرض رسلان التجربة المصرية فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، موضحا أنه تم إعادة هيكلة قطاع مياه الشرب وتأسيس الشركة القابضة عام 2004، لتكون الجهات التى تدير القطاع فى مصر حاليا هى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والهيئة القومية، والجهاز التنفيذى، وهيئة المجتمعات العمرانية، والجهاز التنظيمى لمياه الشرب وحماية المستهلك، ويكون دور الشركة تنقية وتحلية ونقل وتوزيع وبيع مياه الشرب وتجميع ومعالجة والتخلص الآمن من مياه الصرف الصحي.



وأوضح أن رؤية الشركة القابضة هي الوصول إلى مستوى الصناعة العالمية في إدارة شركات مياه الشرب من خلال تحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية، أهمها تقديم خدمة متميزة للعملاء، تحقيق التوازن المالى، تنمية وعى المواطنين بقضايا المياه، والارتقاء بمستوى الأداء المؤسسى، تنمية الاستثمارات.



وأشار أن نسبة تغطية مياه الشرب على مستوى الجمهورية 98%، حيث تصل كمية المياه المنتجة حاليا 30.1 مليون متر مكعب/يوم، وبلغت أطوال شبكات المياه 166 ألف كيلومتر وعدد المشتركين بخدمة مياه الشرب 16 مليون مشترك.



وقال ان الدولة أولت قطاع الصرف الصحى أهمية بالغة حيث تطورت نسبة تغطية الصرف الصحى على مستوى الجمهورية من 50% عام 2014 إلى 65% من عدد سكان العام الحالي، حيث يتم معالجة 12.8 مليون متر مكعب/يوم.



وتابع أن الشركة حرصت على إعداد مخطط عام يوضح الاحتياجات المستقبلية من مياه الشرب حتى عام 2037، ويتم تحديث المخطط العام دوريا طبقا للاحتياجات من حيث التوسعات المستقبلية والتطور العمراني والسكاني.



وأكد أن الدولة تتوسع حاليا فى تحلية مياه البحر بالمحافظات الساحلية، بهدف عدم نقل مياه النيل إلى المناطق البعيدة حيث يستلزم مد شبكات بأطوال تصل لمئات الكيلومترات فضلًا عن التعديات على خطوط نقل المياه مما يؤدى إلى إهدار كميات هائلة من المياه.

موضحًا أن الدولة تنتج حاليا 800 ألف متر مكعب يوم من المياه المحلاة، وتستهدف انتاج 2.7 مليون متر مكعب بحلول عام 2037.



وقال، أن جودة مياه الشرب أهم الأولويات، وهناك اكثر من جهة تراقب منظومة الجودة لمياه الشرب منها وزاره الصحة والبيئة والري والجهاز التنظيمي لمياه الشرب، والشركة القابضة من خلال معاملها سواء المركزية أو المتنقلة أو معامل المحطات أو المعمل المرجعي لمياه الشرب، ويتم رفع اكثر من 3.5 مليون عينه سنويا للاطمئنان إلى جودة مياه الشرب، بالإضافة إلى وضع خطط سلامة ومأمونية المياه لتغطية جميع مراحل إمدادات المياه من المصدر إلى المستهلك والحفاظ على استثمارات الدولة وصحة المواطنين.



وأكد رسلان علي الاهتمام برفع كفاءة المحطات، حيث بلغ عدد المحطات الحاصلة على شهادة الإدارة الفنية المستدامةـ TSMـ 175محطة، وهى شهادة ألمانية تمنح فى مجال المرافق لتحسين أداء المحطات، حيث تم تنفيذ البرنامج من خلال الوكالة الألمانية للتعاون الدولى GIZ، و تدريب وتأهيل مهندسين من الشركة ليكونوا مفتشين على المحطات لمنح تلك الشهادة عند توافر المعايير اللازمة.



وأشار أنه تم وضع خطة لتطوير منظومة تقليل الفاقد DMA والتي تهدف إلى تقليل الفاقد بنسبه 10% خلال المرحلة القادمة مع التوسع في تركيب العدادات ومنظومة الهاند هيلد ومنظومة ترشيد الطاقة، وتجربة توليد غاز الميثان من محطة الصرف الصحى بسخا بمحافظة كفر الشيخ.



وعن تطوير الأداء المؤسسى، أوضح، أن الشركة أنشأت 4 مدارس ثانوية فنية لمياه الشرب والصرف الصحى، تؤهل خريجيها ليكونوا فنيين مدربين على أعلى مستوى للعمل فى هذا المجال، كما تتيح للمتميزين الالتحاق بكليات الهندسة، وبلغ عدد الخريجين 1842 حتى الآن، كما تم تنفيذ عدد من البرامج التدريبية لرفع كفاءة العاملين بالمجالات الإدارية والفنية باعتبار العنصر البشرى من أهم موارد تطوير الأداء.



وأكد أن الشركة القابضة تؤمن بأهمية بناء الثقة مع المواطنين، الهدف الذي يتم تحقيقه من خلال تطوير 171 مركز عملاء على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى الخط الساخن 125 ، واستحداث تطبيق الهاتف المحمول 125 لاستقبال الشكاوي وإشعار المواطنين بالأعطال والكسور، وتنبيهات بمواعيد انقطاع المياه وأعمال الصيانة المخططة لشبكات المياه والصرف الصحى، والتواصل مع العملاء لنشر رسائل ترشيد استهلاك المياه ، كما أنه جارٍ تفعيل خدمة دفع الفاتورة باستخدام التطبيق.



وأضاف، رسلان، أن رفع الوعى العام بقضايا المياه أحد الأهداف الاستراتيجية للدولة بهدف ترشيد الاستهلاك والحفاظ على المياه وعدم اهدارها من خلال بعض السلوكيات الخاطئة، وانتجت الشركة بعض المواد الاعلامية للتوعية بكميات المياه المهدرة نتيجة التعامل الخاطئ وعدم الاستخدام الأمثل للمياه.