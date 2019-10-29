لصان يقتحمان شركة سياحة بمدينة نصر ويسرقان محتوياتها

اقتحم عاطلان مقر شركة للسياحة بمدينة نصر وتمكنا من سرقة أموال وأجهزة ولاذا بالهرب إلى أن تم ضبطهما، وأمر اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة بإخطار النيابة للتحقيق.





تبلغ للمقدم حسام نصر رئيس مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول من رئيس مجلس إدارة شركة للسياحة بشارع الطيران قرر باكتشافه سرقة مبلغ مالي 5000 جنيه، عدد 4 جهاز كمبيوتر "لاب توب"، هاتف محمول , شيكات بنكية بقيمة 2 مليون جنيه مجموعة من الأوراق الخاصة بالشركة من داخل مكتب الحسابات الخاص بالشركة محل عمله ولم يتهم أو يشتبه في احد بارتكاب الواقعة .





علي الفور وجه اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة بسرعه الانتقال والفحص ، وبإجراء المعاينة تبين وجود كسر بالشباك الخاص بدورة مياة الشركة وبعثرة بمحتوياتها تحرر عن ذلك المحضر جنح القسم .





بإجراء التحريات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها عاطلين وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبطهما.



