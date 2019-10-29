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اقتصاد

ارتفاع أسعار الأسمنت اليوم 29 أكتوبر 2019

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 01:23 م
صدى البلد
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زينب أبو الخير

رصد "صدى البلد" بورصة أسعار شركات الأسمنت، اليوم، الثلاثاء الموافق 29 - 10- 2019، حيث ارتفعت أسعار الأسمنت اليوم مقارنة بأمس بقيمة 3 جنيهات للطن، وذلك وفقا للعرض والطلب بالسوق، حيث تباينت الأسعار بين الشركات، وتراوح السعر بين 760 جنيها للطن 810 جنيهات للطن.

ارتفعت أسعار شركة العربية للأسمنت لـ 793 جنيها للطن مقارنة بأمس بـ 790 جنيها، وأسعار شركة مصر بنى سويف للأسمنت إلى 810 جنيهات، وأسعار شركة لافارج للأسمنت عند 790 جنيه للطن مقارنة بأمس بـ 780 جنيها للطن، وارتفعت أسعار شركة أسمنت ميدكوم أسوان عند 768 جنيها للطن مقارنة بأمس بـ 763 جنيها للطن.

وارتفعت أسعار شركة أسمنت سيناء إلى 765 جنيها للطن مقارنة بأمس بـ 763 جنيها للطن، وبلغت أسعار العريش للأسمنت عند 768 جنيها للطن مقارنة بأمس بـ 765 جنيها للطن، و ارتفعت أسعار شركة السويس للأسمنت إلى 790 جنيها للطن مقارنة بأمس بـ 780 جنيها، وأسعار شركة أسمنت حلوان عند 808 جنيها للطن مقارنة بأمس بـ 778 جنيها للطن.

وكانت أسعار شركة أسمنت شورى عند 775 جنيها للطن وشركة جنوب الوادى عند 790 جنيها للطن، و أسعار شركة مصر للأسمنت قنا إلى 786 جنيه للطن مقارنة بأمس بـ 763 جنيها للطن، وشركة الوطنية للأسمنت بنى سويف 778 جنيها للطن، وكانت أسعار شركة النهضة عند 785 جنيها للطن، و ارتفعت أسعار شركة السويدى للاسمنت إلى 800 جنيها للطن مقارنة بأمس بـ 793 جنيها للطن.
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