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أخبار العالم

ديبكا: أمريكا تنقل قواعدها الجوية من قطر إلى دولة عربية

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 02:25 م
أمريكا تنقل قواعدها
أمريكا تنقل قواعدها الجوية من قطر إلى دولة عربية
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سمر صالح
نفذت القيادة المركزية للقوات الأمريكية عملية إخلاء لمراكز القيادة الجوية التابعة لها في قاعدة العديد في قطر، إذ نقلت قواتها إلى أحد الدول العربية وأعادت تمركزها بعيدًا عن مرمى الصواريخ الإيرانية، حسب تقرير لموقع "ديبكا" الإسرائيلي.

وقال الموقع إن الخطوة الأمريكية جاءت احترازية، خصوصًا أن أي ضربة صاروخية إيرانية مباشرة يمكنها أن تؤدي إلى تدمير القيادة المركزية ومراكز المخابرات الأمريكية في قطر.

وزعم التقرير أن تنامي القدرات الصاروخية الإيرانية دفع بالقيادة المركزية الأمريكية لاتخاذ قرار إعادة التموضع، خصوصًا بعد الهجمات على منشآت أرامكو الأخيرة.

ونقل عن مصادر عسكرية إسرائيلية قولها إن إعلان القوات البحرية الأمريكية سحب حاملة الطائرات أبراهام لنكولن إلى خارج الخليج العربي في الـ 25 من الشهر الجاري، يوضح أن واشنطن تعتبر التهديد الإيراني لحاملة الطائرات جديّ وحقيقي لدرجة أنها قررت التغاضي عن إبقاء جميع المناطق الإيرانية تحت نظرها.

وأشار إلى أن سحب الحاملة أدى إلى إضعاف قوة المقاتلات الأمريكية من طراز اف-18 المتمركزة على متن الحاملة في القيام بعمليات جوية ضد إيران على بعد 800 كلم.
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