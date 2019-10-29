سيراميكا كليوباترا يتقدم 2-1 على النصر في دوري القسم الثاني

انتهي الشوط الأول بتقدم فريق سيراميكا كليوباترا على مضيفه النصر القاهرة بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة المقامة حاليا ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة دوري القسم الثاني.



سجل شادي حسين، الهدف الأول لـ سيراميكا كليوباترا في الدقيقة 25 من عمر المباراة وأضاف نفس اللاعب الهدف الثاني في الدقيقة 30 وحاول النصر معادلة النتيجة بتسجيل هدف في نهاية الشوط الأول.



ويحتل فريق سيراميكا كليوباترا المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 3 نقاط بعد الفوز على الداخلية الجولة الأولى، بينما يحتل النصر المركز التاسع بدون رصيد من النقاط.