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مرأة

المرأة القطة.. أسهل 7 أفكار لمكياج الهالوين

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 07:30 م
المرأة القطة.. أسهل
المرأة القطة.. أسهل 7 أفكار لمكياج الهالوين
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آلاء حسن
الماكياج هو الجزء الأكثر أهمية في عيد الهالوين حيث يتم اختيار الأزياء التي تريدها بشكل كبير على اختيار الماكياج الخاص بك وتقضي ساعات طويلة لتكوين هذا المظهر المثالي الذي سيذهل الجميع في الخارج ويجعلك تبرز في هذه المناسبة الخاصة.

قومنا بتجميع قائمة بأفكار الماكياج التي يمكنك تجربتها في الهالوين للإستمتاع بمظهر جديد وغير تقليدي وبمكياج مناسب لإطلالتك وملابسك.

ومن أمثلة مكياج الهالوين المرأة القطة والتي تعطي مظهر جذاب للمرأة وتناسب كثير من الملابس، بجانب إعطاء روح للهالوين.


مكياج الهالوين مكياج الهالوين
مكياج الهالوين مكياج الهالوين
المرأة القطة المرأة القطة
مكياج الهالوين مكياج الهالوين
مكياج الهالوين مكياج الهالوين
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