من "مزيكا".. "حكاية جيتار" ألبوم جديد لـ "شريف مصطفى"



طرحت شركة "مزيكا" فى الأسواق وجميع المتاجر الاكترونية، ألبوم موسيقى لعازف الجيتار الفنان شريف مصطفى ويحمل الألبوم عنوان "حكاية جيتار" ويضم 9 مقطوعات موسيقية وهى " ضفاير و شمس وميدلى و لـ عنيها ونسمة وسما وشلالة وموجة ونجمة".

جميع المقطوعات من ألحان شريف مصطفى وتوزيع موسيقى هانى ربيع وأحمد نصر وسابو وأشرف محروس ومصطفى نجم وإيهاب محبوب أشرف محروس.



الفنان شريف مصطفى درس العزف على آلة الجيتار فى صغره فى بعض المعاهد المتخصصة، وبعد إجادته شارك بالعزف مع مجموعة من فرق الموسيقى الغربية التى كانت تقدم ألوان متعددة من الموسيقى، من بينها الجاز والبلوز والبوب والكانترى.



ونظرا لموهبته فى العزف على الجيتار شارك فى تسجيل العديد من الأغنيات لكبار النجوم مثل أصالة وسميرة سعيد كما شارك أيضا بالعزف فى تسجيل وتصوير أغنية "حبيبى يا نور العين" للنجم عمرو دياب، وقام بتلحين أغنية "آدى" للنجم محمد منير كلمات مجدى كامل وتوزيع رومان.

